كسر رقم رونالدو ويقترب من بيليه.. نيمار يصبح ثاني الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي

حقق منتخب البرازيل فوزًا كبيرًا على نظيره البيروفي بأربعة أهداف مقابل هدفين، على ستاد بيرو الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022.



