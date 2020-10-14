كسر رقم رونالدو ويقترب من بيليه.. نيمار يصبح ثاني الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي

حقق منتخب البرازيل فوزًا كبيرًا على نظيره البيروفي بأربعة أهداف مقابل هدفين، على ستاد بيرو الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022.
وأصبح نيمار ثاني هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي؛ بعدما كسر رقم الظاهرة رونالدو الذي أحرز 62 هدفًا في مسيرته الدولية، بينما رفع نيمار رصيده يوم الثلاثاء إلى 64 هدفًا، خلف الأسطورة بيليه المتصدر بـ77 هدفًا.
ملخص المباراة
تقدم منتخب بيرو بهدف بعد مرور 6 دقائق عبر اندرى كاريلو، نجم فريق الهلال السعودي.
وعادل نيمار دا سيلفا النتيجة لمنتخب البرازيل، فى الدقيقة 28، عن طريق ركلة جزاء.
وسجل منتخب بيرو للتقدم بالهدف الثانى، عن طريق ريناتو تابيا، فى الدقيقة 60، ولكن رد ريتشارليسون، بهدف التعادل فى الدقيقة 65.
ونجح نيمار في تسجيل ثالث أهداف منتخب البرازيل، فى الدقيقة 83 من ركلة جزاء، وعاد نجم باريس سان جيرمان مسجلا الهدف الرابع والشخصى الثالث "هاتريك"، فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع للمباراة.