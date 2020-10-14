وفاة محمود ياسين.. تميز بصوت رخيم ولُقِّب بفتى الشاشة الأول ورصيده يضم أكثر من 150 فيلما

، قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح. غيب الموت قبل قليل، الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدةالأدوار





شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق وتولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.





محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.





فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.





عمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين أكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.





وحرص على المشاركة فى عدد من الأفلام الحربية، وهي





الرصاصة لا تزال فى جيبى :





وعن الفيلم الأشهر" الرصاصة لاتزال في جيبي" قال محمود ياسين فى تصريحات سابقة إنه تم التصوير في كافة المناطق الحقيقة التي جرت فيها وقائع الحرب وقتها وهي محافظات القناة" السويس" و" بورسعيد" و" الإسماعيلية" تحت إشراف قيادات الجيش المصري وقتها، والذين تابعوا كافة عمليات التصوير ، وتدور أحداثه حول المجند الشاب" محمد" الذي يعود من غزة عقب نكسة 1967، وتربطه علاقة عاطفية بابنة عمه" فاطمة"، الفيلم قصة إحسان عبدالقدوس والإخراج لـ حسام الدين مصطفى وشاركه البطولة كل من نجوى إبراهيم وحسين فهمي ويوسف شعبان.









الظلال فى الجانب الآخر :





أما فيلم" الظلال في الجانب الآخر" فقد شاركه البطولة نجلاء فتحي ومديحة كامل ومن إخراج خالد شعث، تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين بطلي العمل" محمد" و" روز" وتلقي ظلال السياسة وقتها وأجواء الحرب نفسها على هذه القصة.









حائط البطولات :





فيلم" حائط البطولات" يعد آخر أفلام ياسين التي أرخت لحرب السادس من أكتوبر، وأكثر جدلًا حيث ظل حبيس الأدراج لم يعرض على الجمهور لسنوات طويلة، حيث أثار الكثير من الجدل، الفيلم الذي أنتج في نهاية التسعينيات، ويتناول الفيلم فترة الاستنزاف قبيل نصر أكتوبر ويلقي الضوء على دور القوات المسلحة المصرية في الإعداد للحرب بداية من بناء حائط الصواريخ وإسقاط الطائرة الإسرائيلية كوزرا وغيرها من الأحداث الهامة".





حصل ياسين على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات في مصر وخارجها وكلها جوائز لها أهميتها عنده فقد حصل على:





جوائز التمثيل من مهرجانات طشقند عام 1980.





ومهرجان السينما العربية في أميركا وكندا عام 1984.





ومهرجان عنابة بالجزائر عام 1988.





حصل على جائزة الدولة عن أفلامه الحربية عام 1975.





جائزة الإنتاج من مهرجان الإسماعيلية عام 1980.





اختير رئيس تحكيم لجان مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عام 1998 ورئيس شرف المهرجان في نفس العام إلى جانب توليه منصب رئيس جمعية كتاب وفناني وإعلاميي الجيزة.





كما حصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان التلفزيون لعامين متتالين 2001، 2002.





تم اختياره عام 2005 من قبل الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة لمكافحة الفقر والجوع لنشاطاته الإنسانية المتنوعة.