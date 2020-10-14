رحلة عطاء..صباح البلد ينعى الفنان محمود ياسين..فيديو

نعى برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية ، صدى البلد ، الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة، قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.





شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، وتمييزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.





محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.





فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان مم بين أبرز نجوم جيله وسامه.





عمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين التى لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.





وحرص على المشاركة فى عدد من الأفلام الحربية، وهي





الرصاصة لا تزال فى جيبى :





وعن الفيلم الأشهر" الرصاصة لاتزال في جيبي" قال محمود ياسين فى تصريحات سابقة إنه تم التصوير في كافة المناطق الحقيقة التي جرت فيها وقائع الحرب وقتها وهي محافظات القناة" السويس" و" بورسعيد" و" الإسماعيلية" تحت إشراف قيادات الجيش المصري وقتها، والذين تابعوا كافة عمليات التصوير ، وتدور أحداثه حول المجند الشاب" محمد" الذي يعود من غزة عقب نكسة 1967، وتربطه علاقة عاطفية بابنة عمه" فاطمة"، الفيلم قصة إحسان عبدالقدوس والاخراج لـ حسام الدين مصطفى وشاركه البطولة كل من نجوى إبراهيم وحسين فهمي ويوسف شعبان.