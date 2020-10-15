موسى مصطفى موسى: على عبد العال نجح فى إدارة مجلس النواب الحالي

قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد أن مجلس النواب الحالى مر بمراحل متعددة ولا يتوقف على شخص رئيس البرلمان، ولكنه يتوقف على الفكر الحزبى والتوافق الداخلى والأداء ونوعية الأسئلة التى يتم طرحها وطلبات الإحاطة التى تعطى إثراءً للحياة السياسية.

وأشار مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدكتور عبد العال، رئيس البرلمان، لا ينظم طلبات الإحاطة ولكنه ينظر لمشروع القانون ككل ويتحكم فى هدوء المجلس وإدارته، وكان له دوره فى هذا الإطار.

وكان رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.





جدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".





ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.



