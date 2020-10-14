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اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب بسبب ضبابية تعافي الاقتصاد العالمي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:06 ص
صدى البلد
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آية الجارحي - وكالات
ارتفع سعر الذهب الأربعاء بسبب ضبابية تعافي الاقتصاد العالمي والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، فاستغل المستثمرين التراجع الحاد للمعدن النفيس في الجلسة السابقة وقاموا بعمليات شراء.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1895.84 دولار للأونصة، بعد أن نزل 1.9 بالمئة أمس الثلاثاء بفعل قفزة للدولار. 

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1899.70 دولار.

وتضرر الإقبال على المخاطرة بفعل أنباء عن توقف تجارب رئيسية على لقاح لكوفيد-19، بجانب جمود في محادثات التحفيز في الولايات المتحدة مما دعم الدولار وكبح مكاسب المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.14 دولار بينما ارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 874.06 دولار وربح البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2351.95 دولار.
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