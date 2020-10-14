لاستيعاب الإقبال المتزايد..محافظ أسيوط يوافق على فتح 29 قاعة رياض أطفال بـ 17 مدرسة





وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على فتح عدد 29 قاعة إضافية "لا تنمو" لمرحلة رياض الأطفال (kg1) بعدد 17 مدرسة في 10 مراكز على مستوى المحافظة بناءًا على طلبات المدارس التي تقدمت بفتح قاعات لا تنمو لاستيعاب الاقبال المتزايد من أعداد المتقدمين لتلك المرحلة.





وذلك ضمن خطة المحافظة لوضع حلول جذرية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك الأمر.





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كان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات مع أولياء الأمور بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم وتم تشكيل لجنة من قيادات مديرية التربية والتعليم لحل مشكلة الاقبال الكبير على مرحلة رياض الاطفال ووضع حلول جذرية لها لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين وتحويل بعض المدارس الحكومية إلى تجريبية لسد العجز فضلًا عن مخاطبة مديرى المدارس الخاصة بواسطة ادارة التعليم الخاص بالمديرية لفتح فصول جديدة واستيعاب الطلاب الجدد وذلك بناءًا على تقرير اللجنة وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.













وأوضح المحافظ إنه بناءًا على تقرير اللجنة المشكة من المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم وعبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام وصلاح الدين عبدالنعيم مدير إدارة التعليم الابتدائي وحسام محمد دردير مدير إدارة المدارس الرسمية لغات وحنان ناجي موجه عام رياض الأطفال وهويدا الطماوي مدير إدارة التعليم الخاص وبناءا على طلبات المدارس تمت الموافقة على فتح قاعات لا تنمو بعدد 17 مدرسة في 10 مراكز وبيانها كتالي: 6 قاعات بعدد 3 مدارس بمدينة أسيوط بواقع قاعتين بمدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية لغات وقاعتين بمدرسة الانتصار الرسمية لغات وقاعتين بمدرسة الفاروق الرسمية لغات و4 قاعات بـ 3 مدارس بالبداري بواقع قاعتين بمدرسة ممتاز نصار الرسمية لغات وقاعة بمدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات وقاعة بمدرسة الشهيد خلف أبوزيد الرسمية لغات وقاعة بمركز الفتح بمدرسة النهضة الرسمية لغات وقاعة بساحل سليم بمدرسة محمد حسن تمام الرسمية لغات و6 قاعات بمنفلوط بواقع 4 قاعات بمدرسة جمال عبدالناصر الرسمية لغات وقاعتين بمدرسة بني عدي الرسمية لغات و4 قاعات بديروط بواقع قاعتين بمدرسة جمال عبدالناصر الرسمية لغات وقاعتين بمدرسة رفاعة الطهطاوي الرسمية لغات و3 قاعات بالغنايم بواقع قاعة بمدرسة الغنايم البحرية الرسمية لغات وقاعتين بمدرسة دير الجنادلة الرسمية لغات وقاعة بصدفا بمدرسة فتحي أمين طنطاوي الرسمية لغات وقاعتين بالقوصية بمدرسة رامي فنيار الرسمية لغات وقاعة بأبنوب بمدرسة النصر الخاصة ببني محمديات بالإضافة إلى عرض طلب تحويل مدرسة التناغة الاعدادية الجديدة من مرحلة التعليم العام إلى مرحلة التعليم الرسمي لغات (تعليم أساسي) إلى جلسة مجلس تنفيذي لإبداء الرأي لاستيعاب المنتظرين بمدرسة العروبة الرسمية لغات.











