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برلمان

نائب يشيد بيقظة رجال الشرطة في ملاحقة الإرهابيين: يطهرون مصر من الخسة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:16 م
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية، لزعزعة أمن واستقرار البلاد ولتصعيد مخططاتها الرامية. 

وذكر أنه استمرارًا لهذه الجهود أعلنت وزارة الداخلية، عن مقتل عنصرين إرهابيين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بشمال سيناء. 

وقال "المسعود"، خلال البيان الصادر له، إن العناصر الإرهابية تجني ثمار الفشل الدائم أثناء تنفيذ العمليات الإرهابية في شمال سيناء، نظرا ليقظة القوات المسلحة ورجال وزارة الداخلية الدائمة، لحماية الشعب المصري والحفاظ على البلاد وتطهيرها من أعمال الخسة.  

وكانت قد توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.

وتم التعامل الفوري مع تلك المعلومات حيث أسفرت النتائج عن رصد تواجد إثنين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل إحدي السيارات ماركو شيفرولية ربع نقل بيضاء اللون بهدف رصد الارتكازات الأمنية في إطار الإعداد لاستهدافها، إلا أنهما فور استشعارهما بإحكام الحصار عليهما قاما بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهما ، مما أسفر عن مصرعهما والعثور ، بحوزتهما علي 2 سلاح ألي ، 2 حزان ناسف ، طبنجة ماركة ستار ، 4 خزينة ، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ، جهاز لاسلكي ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.
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