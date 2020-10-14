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مرصد الأزهر: حملة جوهر الإسلام هدفها إبراز سماحة الإسلام ونبذ العنف والتطرف.. فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:10 م
الدكتور محمود سالبة،
الدكتور محمود سالبة، الباحث في اللغة العبرية
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توك شو
قال الدكتور محمود سالبة، الباحث في اللغة العبرية، بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف،  إن مرصد الأزهر بوحداته المختلفة قام بإصدار حملة تسمي" أكتوبر تضحيات وفداء" والتي تهدف إلى إبراز قيمة الوطن وإرساء دعائم الدولة. 

وأضاف محمود سبالة، خلال حواره في برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولي، أنه تم ترجمة هذه الحملة وتم انتشارها علي وسائل الإعلام، لافتا إلي أن وحدة اللغة العبرية لها العديد من المحاور ومنها محور خاص بمتابعة أحوال الفلسطينيين على وسائل الإعلام الإسرائيلية، كما تتباع أحوالي المقدسات الإسلامية في الأراضي المحتلة، وعلي رأسهم المسجد الأقصي والحرم الإبراهيمي.

وأشار إلي أن الوحدة أيضا تتابع خطاب العنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية والصهيونية، محاولين إلي سرعة الوصول إلي الهدف سوء أي أخبار تتناول الشعب الفلسطيني أو الإقتحامات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية، مع أن يتم رصد الخطاب العنصري داخل وسائل الإعلام الرئيسية.

وأكد أن يتم رصد التطرف المستوطنين تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، موضحا أن المرصد يعمل علي نشر التعايش وسماحة الإسلام، من خلال إصدار حملات توعية التي تكون مترجمة لجميع اللغات التي توجد داخل المرصد، وأهمها اللغة العبرية.

وأوضح أن  الوحدة العبرية قامت بتدشين حملة بعنوان "جوهر الإسلام" وتم ترجمة فعالياتها ، وتناولت الحملة إبراز أن الإسلام دين سماحة وأنه ينبذ العنف والتطرف، كذلك أيضا حرية العبادة في جميع المجتمعات، إضافة إلي دمج المسلمين داخل المجتمعات في جميع أنحاء العالم.  
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