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رياضة

السفير المصري بالمغرب: غياب الجمهور في صالح الوداد والرجاء

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:06 م
صدى البلد
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محمد سمير
يرى أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، أن خوض لقاء الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، دون جماهير، سيكون في مصلحة قطبي المغرب، الرجاء والوداد.

وأوضح إبراهيم، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت"، اليوم الأربعاء: "لعب المباراة دون حضور جماهيري، سيقلل الضغوط على لاعبي الوداد والرجاء أمام الأهلي والزمالك".

وأضاف: "الأهلي والزمالك يتواجدان بفنادق قريبة من ملاعب التدريب، وكان الاستقبال أكثر من رائع للفريقين.. كما سيتواجد بيراميدز في نفس فندق إقامة الزمالك".

وتابع: "لا توجد أي أزمة في تأشيرة فرجاني ساسي (لاعب الزمالك)، حيث تتعاون السلطات المغربية مع الجميع في ظل أهمية البطولة القارية، رغم أن حركة الطيران تعتبر متوقفة".

ويلتقي الأهلي مع الوداد السبت المقبل، بينما يصطدم الزمالك بالرجاء في اليوم التالي.
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