حسب الله: مصر مؤهلة لتكون مركزا إقليميا كبيرا لصناعة وتصدير إطارات المركبات

أعرب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب عن ثقته التامة فى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤهلة لتكون مركزا إقليميا كبيرا لصناعة وتصدير إطارات وسائل النقل بمختلف أنواعها لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.





واعتبر " حسب الله " فى بيان له أصدره اليوم ماشهده الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بمثابة حجر أساس لتحويل مصر لمركز كبير ليس لصناعة اطارات السيارات فقط ولكن لصناعة السيارات خاصة ان مصر تمتلك الإمكانيات الطبيعية والبشرية لمثل هذه الصناعات الاستراتيجية والمهمة.









وقال الدكتور صلاح حسب الله إن أكبر دليل على ذلك إشادة الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بالقدرات التصنيعية بالإنتاج الحربي والعربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية وأن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة هامة لتوحيد كافة الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري.









وأشاد الدكتور صلاح حسب بتصريحات المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي التى أكد فيها أن توقيع هذا العقد يعكس التعاون والتكامل بين "الإنتاج الحربي" ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة ومنها وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع وأن التعاون مع العربية للتصنيع سيمتد لمجالات متعددة لتوفير كافة إحتياجات المشروعات القومية الحالية والتنموية بالدولة وتطوير الصناعة عن طريق التعاون مع كبرى الشركات العالمية وأن إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات بهذا الحجم من الإنتاج يعد مهمة قومية حيوية لتلبية احتياجات القوات المسلحة وتقليل استيراد الإطارات للجهات المدنية المختلفة مما ينعكس بالإيجاب على توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري.





كما أشاد " حسب الله " بتأكيد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية وأهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية اضافة الى تأكيد " التراس " على أنه تم الاتفاق على تأسيس تحالف صناعي وطني قوي لصناعة إطارات المركبات من كافة الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة، مشيرا إلى إنشاء مصنع إطارات المركبات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة على مساحة 450 ألف متر مربع.