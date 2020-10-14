4 أسباب لمنع دخول الطلاب الحرم الجامعي.. تجنب الوقوع بها

يبدأ العام الدراسي الجديد خلال أيام، بينما هناك العديد من الطلاب الذين يجهلون أن حدوث بعض السلوكيات قد تمنعهم من دخول الجامعة لذا عليهم الالتزام بعدم القيام بها .
وجاء على رأس هذه السلوكيات :
1- تعد على رأس
هذه المحظورات هو ارتداء الطلاب الملابس الممزقة والشورت أو الجلباب والملابس
الشفافة داخل الحرم الجامعي.
2 - بينما يحظر أيضا على الطالبات ارتداء
الفيزون وارتداء البرمودا،ويحظر على الطالبات الإفراط فى وضع مواد
التجميل وارتداء ملابس شفافة تظهر أجسام الفتيات مثل فساتين السواريه أو أي ملابس
قصيرة .
3- ويمنع التدخين داخل المدرجات وتناول الأكل
والشرب أو تشغيل الأغانى عبر الهواتف المحمولة، أو تشغيل أغانى المهرجانات، الرقص،
التدخين، اصطحاب أسلحة أو شماريخ.
4- يتم منع الطلاب
المفصولين دخول الحرم الجامعي، وكذلك الطلاب المتخلفين عن أعمال التنسيق.