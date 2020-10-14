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تعليم

4 أسباب لمنع دخول الطلاب الحرم الجامعي.. تجنب الوقوع بها

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:15 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني

يبدأ العام الدراسي الجديد خلال أيام، بينما هناك العديد من الطلاب الذين يجهلون أن حدوث بعض السلوكيات قد تمنعهم من دخول الجامعة لذا عليهم الالتزام بعدم القيام بها .

 

وجاء على رأس هذه السلوكيات :

1- تعد على رأس هذه المحظورات هو ارتداء الطلاب الملابس الممزقة والشورت أو الجلباب والملابس الشفافة داخل الحرم الجامعي.

 

2 - بينما يحظر أيضا على الطالبات ارتداء الفيزون وارتداء البرمودا،ويحظر على الطالبات الإفراط فى وضع مواد التجميل وارتداء ملابس شفافة تظهر أجسام الفتيات مثل فساتين السواريه أو أي ملابس قصيرة .

 

3- ويمنع التدخين داخل المدرجات وتناول الأكل والشرب أو تشغيل الأغانى عبر الهواتف المحمولة، أو تشغيل أغانى المهرجانات، الرقص، التدخين، اصطحاب أسلحة أو شماريخ.

 

4- يتم منع الطلاب المفصولين دخول الحرم الجامعي، وكذلك الطلاب المتخلفين عن أعمال التنسيق.

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