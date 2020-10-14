النقض تؤيد أحكام المتهمين باقتحام مركز شرطة فرشوط

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين على الحكم الصادر من محكمة جنايات نجع حمادي على 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، و3 سنوات لاثنين آخرين وبراءة 15 آخرين في واقعة اقتحام مركز شرطة فرشوط.





وتعود أحداث القضية إلى 13 أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، عندما وجهت النيابة العامة ل36 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين تهم إخلال النظام العام وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، وتخريب مبنى الإدارة البيطرية ومبنى الوحدة البيطرية بفرشوط، والشروع في قتل 3 أشخاص ومحاولة اقتحام مركز شرطة فرشوط، وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات مولوتوف وإتلاف دراجات بخارية فتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات.