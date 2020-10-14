عربية البرلمان: اجتماع وزراء خارجية مصر والعراق والاردن حقق جميع أهدافه

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مواقف وزراء خارجية دول مصر والعراق والأردن ، خلال اجتماعاتهم ومباحثاتهم الثلاثية بالقاهرة بالمهمة والناجحة، والتى ترسخ لوضع رؤية عربية موحدة تجاه جميع القضايا العربية والدولية الملحة ، مشيرا الى ان الاجتماع الثلاثى المصرى والاردنى والعراقى كان ناجحا وحقق جميع اهدافه لصالح القاهرة وعمان وبغداد.





ووجه " أباظة " فى بيان له، اصدره اليوم التحية والتقدير للسفير سامح شكرى وزير الخارجية المصرى وأيمن الصفدى وزير الخارجية الأردني وفؤاد حسين وزير الخارجية العراقى على موقفهم الموحد وتأكيدهم أن استمرار الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يعد خطرًا على المنطقة العربية كلها والتأكيد على ضرورة ايجاد حل للقضية المتعثرة منذ عقود وضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.





وقال إن هذا الاجتماع الثلاثى بعث رسالة مهمة للجميع عندما تم التأكيد على أن التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق لا يستهدف أي طرف والتأكيد على ضرورة الحل السياسي للوضع في سوريا وليبيا ، مشيدا بالتوافق التام بين وزراء خارجية مصر والعراق والأردن على أهمية منع التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية وأن تحقيق الأمن العربي المشترك يتطلب تعاونا من دول المنطقة.





وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن امله فى ان يكون هذا الاجتماع الدبلوماسي المصرى الأردني العراقى بداية جادة لإيجاد آلية جديدة تضمن التعاون والتنسيق والعمل العربى المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات الهادفة الى تمزيق وتفتيت الامة العربية ، مؤكدا ان وجود تعاون عربى حقيقى سيكون له اثاره الايجابية والفعالة فى التوصل الى حلول سريعة وعادلة للقضية الفلسطينية وبما يكفل حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها انهاء الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية واقامة الدول الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وايضا ايجاد حلول للأزمات والمشكلات داخل ليبيا وسوريا واليمن.