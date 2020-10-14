AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عربية البرلمان: اجتماع وزراء خارجية مصر والعراق والاردن حقق جميع أهدافه

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:16 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مواقف وزراء خارجية دول مصر والعراق والأردن ، خلال اجتماعاتهم ومباحثاتهم الثلاثية بالقاهرة بالمهمة والناجحة، والتى ترسخ لوضع رؤية عربية موحدة تجاه جميع القضايا العربية والدولية الملحة ، مشيرا الى ان الاجتماع الثلاثى المصرى والاردنى والعراقى كان ناجحا وحقق جميع اهدافه لصالح القاهرة وعمان وبغداد.

ووجه " أباظة " فى بيان له، اصدره اليوم التحية والتقدير للسفير سامح شكرى وزير الخارجية المصرى وأيمن الصفدى وزير الخارجية الأردني وفؤاد حسين وزير الخارجية العراقى على موقفهم الموحد وتأكيدهم أن استمرار الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يعد خطرًا على المنطقة العربية كلها والتأكيد على ضرورة ايجاد حل للقضية المتعثرة منذ عقود وضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إن هذا الاجتماع الثلاثى بعث رسالة مهمة للجميع عندما تم التأكيد على أن التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق لا يستهدف أي طرف والتأكيد على ضرورة الحل السياسي للوضع في سوريا وليبيا ، مشيدا بالتوافق التام بين وزراء خارجية مصر والعراق والأردن على أهمية منع التدخلات الإقليمية في شئون  الدول العربية وأن تحقيق الأمن العربي المشترك يتطلب تعاونا من دول المنطقة.

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن امله فى ان يكون هذا الاجتماع الدبلوماسي المصرى الأردني العراقى بداية جادة لإيجاد آلية جديدة تضمن التعاون والتنسيق والعمل العربى المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات الهادفة الى تمزيق وتفتيت الامة العربية ، مؤكدا ان وجود تعاون عربى حقيقى سيكون له اثاره الايجابية والفعالة فى التوصل الى حلول سريعة وعادلة للقضية الفلسطينية وبما يكفل حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها انهاء الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية واقامة الدول الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وايضا ايجاد حلول للأزمات والمشكلات داخل ليبيا وسوريا واليمن.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دبلوماسى: 4 ملفات ساخنة على رأس مباحثات القمة الثلاثية فى الأردن

وزير الإعلام الأردني الأسبق: القمة الثلاثية هامة في ظل الظروف الصعبة بالمنطقة ..فيديو

عربية النواب: القمة المصرية والأردنية والعراقية حققت جميع أهدافها

عربية النواب: توافق رؤى السيسي وماكرون حول قضايا المنطقة دليل متانة علاقات البلدين

وزير الخارجية يدعو لإقامة هيئة الدولة الفلسطينية.. فيديو

سامح شكرى: لا إقصاء لأي مقترحات تعزز السلام العادل للقضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

مصر تحتفل بيوم البيئة العربى 2020 على منصات التواصل الاجتماعى

بكت من الفرحة.. تفاصيل المكالمة الأخيرة بين رجاء الجداوي وشهيرة

هذا الفعل لا يجوز للرجال القيام به قبل الزفاف .. أمين الفتوى يكشف عنه

وفاة الفنان محمود ياسين.. قصة معاناته مع الزهايمر 8 سنوات

شاهد.. محمد رمضان يستعرض سياراته الفارهة وهاتفه المصنوع من الذهب

حكم الزواج العرفي للحصول على المعاش؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداى تكشف عن سنتافي 2021.. وحش جديد تنافس به..صور

إعلان أم فراغ؟.. أول قطعة دجاج تذهب للفضاء.. شاهد

لامبورجيني تحتفل بالعيد الـ 50 لـ أوراكو..أيقونتها الخارقة