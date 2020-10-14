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توك شو

شاهد.. عالم أزهري يشرح كيفية التعامل مع الحياة الاجتماعية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:44 م
الدكتور أحمد صبرى
الدكتور أحمد صبرى
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ريهام فيكتور
قال الدكتور أحمد صبرى ، أحد علماء الأزهر الشريف ، إن عقول الناس تختلف من شخص لأخر ، منوهًا إلى أن الناس كلها تختلف عن بعضها البعض فى الطباع والعقائد .

وأضاف  الدكتور أحمد صبرى ، خلال حواره ببرنامج حلو الكلام ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن هناك شخص سريع الغضب ،  وأخر هادئ ، وغيره مبتسم أو ضحاك ولا يكون شخص طبق الآخر .

وأشار إلى أن الأشخاص المختلفة فيما بينهما يمكن أن يحدث بينهم مشاكل ، وقد يحدث  ظلم أو اعتداء ، ولكن القرأن الكريم عرض على المؤمنين نماذج لنتعلم منها .

وتابع أن الحياة الاجتماعية مليئة بالغضب والظلم والاعتداء ، لافتًا إلى أن سيدنا يوسف عليه السلام اتفق أخوته عليه للتخلص منه ليخلو له وجه أبيكم .

وأكد أن إخوة سيدنا يوسف القوا به في البئر ،ولكن حدث ما لا يتوقعه أحد وهو خروج سيدنا يوسف فى وعاء مياه من البئر الذي ألقاه خدم الأمير، وساعدوا فى الخروج ، ومع ذلك اشتروا خدم الملك بعد أن ابتلوا عليه بالظلم ، ودخل السجن وأصبح عزيز مصر ، ومع ذلك طلب من الله المغفرة لهم .
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