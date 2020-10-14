شاهد.. عالم أزهري يشرح كيفية التعامل مع الحياة الاجتماعية

قال الدكتور أحمد صبرى ، أحد علماء الأزهر الشريف ، إن عقول الناس تختلف من شخص لأخر ، منوهًا إلى أن الناس كلها تختلف عن بعضها البعض فى الطباع والعقائد .





وأضاف الدكتور أحمد صبرى ، خلال حواره ببرنامج حلو الكلام ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن هناك شخص سريع الغضب ، وأخر هادئ ، وغيره مبتسم أو ضحاك ولا يكون شخص طبق الآخر .





وأشار إلى أن الأشخاص المختلفة فيما بينهما يمكن أن يحدث بينهم مشاكل ، وقد يحدث ظلم أو اعتداء ، ولكن القرأن الكريم عرض على المؤمنين نماذج لنتعلم منها .





وتابع أن الحياة الاجتماعية مليئة بالغضب والظلم والاعتداء ، لافتًا إلى أن سيدنا يوسف عليه السلام اتفق أخوته عليه للتخلص منه ليخلو له وجه أبيكم .



