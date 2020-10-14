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أخبار العالم

المخابرات الحربية البريطانية تتحدث عن محاولات لسرقة لقاح كورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:52 م
المخابرات الحربية
المخابرات الحربية البريطانية تتحدث عن محاولات لسرقة لقاح كور
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دعاء أبوهشيمة
كشفت المخابرات الحربية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تزايد التهديدات من إيران وروسيا والصين.


ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، قالت المخابرات الحربية البريطانية: "تصدينا لمحاولات سرقة لقاح كورونا".


وفي وقت سابق، كشفت وثائق مسربة، أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا ستقدم لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، في نوفمبر المقبل، بخمسة مراكز كبرى وذلك قبل حلول عيد الميلاد "الكريسماس".


وذكرت الوثائق خطة نشر مئات من موظفي الخدمات الصحية في خمسة مواقع في جميع أنحاء البلاد، لحقن عشرات الآلاف من الجمهور كل يوم.


وقال مصدر لصحيفة "صن" البريطانية: "أقرب وقت من المحتمل أن نحصل فيه على نتائج التجربة الأولى في غضون شهر - مما يعني أن أفضل سيناريو لإطلاق اللقاح المحتمل هو قبل عيد الميلاد مباشرة".


وتعاني الحكومة البريطانية من نقص في كمية عناصر سلسلة التوريد اللازمة لضمان إمكانية تخزين جرعات كافية من اللقاح ونقلها في حالة إعلان النتائج النهائية وإمكانية توزيع اللقاح على شركات الأدوية ووصوله للمواطنين. 
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