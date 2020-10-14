"أخيرًا جه رئيس بيدعم الفن من قلبه".. راندا البحيري تقدم رسالة شكر للسيسي





وكتبت راندا البحيري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "شكرا سيدي الرئيس، علي تقديرك للفن و دوره و منحك إيانا مقعدين بالبرلمان ، و أخيرًا رئيس يدعم الفن و الفنانين و يقدر دورهم بشكل حقيقي و من القلب ، إنها خطوه عظيمه و تقدير كبير من فخامتك".





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وكانت الفنانة راند البحيري قد وجهت رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرت صورة له من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".





وكتبت راند البحيري: "بحبك يا ريس لست_ وحدك مصر السيسي ".





يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

كما شاركت في فيلم "الحوت الأزرق" الذي يضم عددا كبيرا من الفنانين منهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبد الله مشرف وراندا البحيري، وهو من تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج الفنان علاء مرسي.

وتزوجت راندا البحيري مرة واحدة من رجل الأعمال سعيد جميل وانفصلت عنه عام 2011 بعد إنجاب طفلها الوحيد ياسين.



