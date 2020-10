"أخيرًا جه رئيس بيدعم الفن من قلبه".. راندا البحيري تقدم رسالة شكر للسيسي

View this post on Instagram

شكرا سيدي الرئيس علي تقديرك للفن و دوره و منحك إيانا مقعدين بالبرلمان و أخيرًا رئيس يدعم الفن و الفنانين و يقدر دورهم بشكل حقيقي و من القلب إنها خطوه عظيمه و تقدير كبير من فخامتك ❤️🙏 @alsisiofficial