بإطلالة كاجول.. أول ظهور لرنا سماحة بعد خطوبتها

نشرت الفنانة رنا سماحة، صورة جديدة لها رفقة خطيبها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجول ساحرة بعد إعلان خطوبتها.









وظهرت رنا سماحة، ببنطلون أسود وتيشرت أبيض أنيق وانتعلت حذاء رياضي باللون الابيض وتركت خصلات شعرها منسدلا بطريقة جذابة.





ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب بالالوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية واختارت أحمر شفاه باللون الروز، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت لنضارة شمس وساعة يد.









واقيم حفل خطوبة رنا سماحة، على خطيبها، الملحن سامر ابو طالب وسط جو عائلى مبهج.





وطرحت المطربة رنا سماحة، مؤخرا عبر قناتها على يوتيوب كليب أغنيتها الجديدة "7 رجالة" من ألبومها الذى يحمل نفس الاسم والمقرر طرحه قريبا، وهى من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان وتوزيع محمد شفيق، ميكس وماستر خالد رؤوف، إخراج سامى بساط.





واحتفلت الفنانة رنا سماحة بخطوبتها، وكشفت لاول مرة عن هوية خطيبها، حيث سبق وأن اعلنت عن خطوبتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، دون الكشف عن هوية خطيبها.