المؤسسية العسكرية الأقوى في العالم تتخلى عن ترامب في انتخابات 2020.. فيديو

عرضت قناة العربية، تقريرًا عن تراجع شعبية الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بين أفراد الجيش الأمريكي.





وأذاع التقرير، استطلاع رأى لموقع "military times " المتخصص في الشئون العسكرية، موضحا أن دعم الجيش لترامب يبلغ حوالى38% بوجهة نظر إيجابية و50% يحملون وجهة نظر غير مواتية، و 42% لا يوافقون على بقاء ترامب رئيسًا لأمريكا.





وأوضح التقرير، أن هذه الاستطلاع مثير للدهشة بحسب صحيفة التايمز بالنظر إلى الدعم التقليدي الذى طالما حظى به الحزب الجمهوري في أوساط الجيش.





وأظهر التقرير، أن أسباب عدم دعم الجيش ل ترامب، ترجع إلى توجه إدارة ترامب بالانسحاب المتعجل من مناطق الصراع فى سوريا وأفغانستان والعراق.

وأضاف التقرير، أن المؤسسة العسكرية لا تحبذ أن يظهر بعض جنودها على أنهم مرتزقة، مما عمل على زيادة الفجوة بين الرئيس ترامب وجنوده، بالإضافة إلى ما قيل عن إهانة الرئيس "ترامب" للجنود القدامى الذين قضوا إبان الحرب العالمية الثانية ووصفهم بالفاشلين، وهو ما سبق لترامب وفريقه نفيه جملةُ وتفصيلًا.