خالد الجندي ينعى الفنان محمود ياسين: كان صالحا وحسنت خاتمته

نعى الشيخ خالد الجندى ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفنان الراحل محمود ياسين ، الذى وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، قائلًا: "خالص العزاء لأسرته ولمحبيه، ولمصرنا والعرب جميعا".





وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: «أنا محظوظ لأنى عرفته لفترة كبيرة من حياته، ورايته صالحنا وحسنت خاتمته، فرأيته عارفًا لدين الله، وله الكثير من الأدوار الإسلامية والوطنية، ويعتبر رمزًا من رموز الثقافة والتاريخ المصرى، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».





قال الفنان عمرو محمود ياسين ، إن جنازة والده الفنان الراحل محمود ياسين سوف تكون غدا الخميس عقب صلاة الظهر في ساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد ثم تقام مراسم الدفن بمدافن الأسرة بطريق الفيوم. من جانبه،



وتابع عمرو محمود ياسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "إحنا الستات" المذاع على قناة "TeN": أنه سيكون هناك عزاء بساحة كمبوند رويال يوم الجمعة"، موجها الشكر لأسرة برنامج إحنا الستات على تعازيهم، معقبا: "بعزي كل محبي الفنان محمود ياسين في الوطن العربي". سيتى

جدير بالذكر أن الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، شارك فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.







