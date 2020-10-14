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محافظات

للعام الثاني على التوالي..الإسكندرية تحصل على أولمبياد الطفل المصرى

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:22 م
أولمبياد الطفل المصرى
أولمبياد الطفل المصرى
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أحمد بسيوني

اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات النسخة الثانية من اولمبياد الطفل المصري فى نسخته الثانية وحصلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية على الاولمبياد للعام الثانى على التوالى.


يُذكر أن هذه الأولمبياد نُفذت بالتعاون بين الإدارة المركزية للطلائع برئاسة الأستاذ عزه الدرى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية والإدارة التنميه الرياضيه برئاسة سونيا دنيا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية.


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وتعد اولمبياد الطفل المصرى نموذج محاكاه مصغر من  الاولمبياد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتوجيهات الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه بالاهتمام  وتفعيل البطولات التى تكتشف المواهب للرياضيه.


وأعربت الدكتورة صفاء الشريف عن سعادتها بحصول الإسكندرية على البطولة فى نسختها الثانية وللعام الثانى على التوالى، مشيرة إلى أن المديرية نجحت في حصد٩ كؤوس و٩ ميداليات ذهبية و٥ ميدالية فضة و٧ ميداليات برونزيه.


وأشارت إلى أن الاسكندريه لا تزال تفرح بابنائها الطلائع ابطال الجمهوريه لما حققوه من انتصارات ولفوزهم بالاولمبياد للعام الثانى على التوالي.


كان وزير الشباب والرياضة أطلق شعلة أولمبياد الطفل في أغسطس الماضي من المركز الأولمبي بالمعادي وتبعها إيقاد الشعلة في مختلف المحافظات، بمشاركة الإدارة المركزية للطلائع والمركزية للتنمية الرياضية و المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، والذي يشارك في موسمه الثاني 67 ألف طليع وطليعة.


ووجهت الدكتورة عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع الشكر لجميع شركاء النجاح من ماشىكين ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والعاملين بالوزارة.

للعام الثاني على التوالي..الإسكندرية تحصل على أولمبياد الطفل المصرى
للعام الثاني على التوالي..الإسكندرية تحصل على أولمبياد الطفل المصرى
للعام الثاني على التوالي..الإسكندرية تحصل على أولمبياد الطفل المصرى
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