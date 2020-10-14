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حوادث

حسبي الله في كل من ظلمني.. آخر كلمات المهندسة المنتحرة من أعلى محكمة الإسكندرية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:50 م
انتحار
انتحار
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أحمد بسيوني
  
 
أصدرت نيابة المنشية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، قرارا بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمجمع المحاكم بالمنشية، لكشف تفاصيل واقعة سقوط مهندسة من الطابق الرابع عشر من المحكمة، والتي تم نقلها لمشرحة كوم الدكة.

كما قررت النيابة تشريح الجثة واستدعاء ذويها لسؤالهم بخصوص الواقعة، وطلب التحريات المباحث بشأن الواقعة.

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وقد تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، بعد بلاغ من حرس مجمع محاكم الإسكندرية، حول سقوط سيدة من الطابق الـ14، ليستقر جثمانها في منور الطابق التاسع، داخل مجمع محاكم الإسكندرية. 

وبعد المعاينة، تبين أن السيدة التي لقت مصرعها، تعمل مهندسة، تبلغ من العمر 51 عامًا، قامت بألقاء نفسها من الطابق الـ 14، بغرض التخلص من حياتها.


وأفاد شهود العيان أن الشرطة وجدت داخل حقيبتها ورقة بخط يديها مدون بها  "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني، وضيع علي حياتي".


وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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