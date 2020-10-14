تعويض المتضررين.. إنشاء منطقة لوجستية لميناء الإسكندرية بالنوبارية

عقدت هيئة ميناء الإسكندرية، برئاسة الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ، اليوم الأربعاء، جلسة تشاور مجتمعي لاستعراض مشروع إنشاء منطقة لوجستية كظهير لميناء الإسكندرية علي مساحة 400 فدان علي ترعة النوبارية.





وقال شاهين، أثناء الجلسة، إن هذه الجلسة تستهدف التشاور حول الآثار الإيجابية والآثار السلبية لهذا المشروع وما هي الإجراءات لتلافي الأثر البيئي السلبي له ، مضيفًا أنه من المهم الإستماع إلى كل الآراء.





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وأكد أن هيئة الميناء سوف تعوض المتضررين من التوسع الأفقي، مشيرًا إلى أنه تم تعويض 52 أسرة تضرروا من إنشاء كوبري 54 الذي يربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي.





وأضاف "شاهين" أن المنطقة اللوجستية سوف تستوعب الزيادات التي تضاف إلي الميناء نتيجة المشروعات الجديدة كالمحطة متعددة الأغراض، و رصيف 3/85 وغيرهم من المشروعات.





وتقع المنطقة اللوجستية في مكان استراتيجي بين مينائي الاسكندريه والدخيلة حيث تبعد عن أرصفة الميناء مسافة كيلومتر تقريبا، والمشروع قريب من الطرق السريعة المؤدية إلي الطرق السريعة المؤدية إلي مطار برج العرب وقرية البضائع والموانئ البرية والجافة والنقل النهري، كما يساعد المشروع على التكامل بين التطوير الذي يحدث في ميناء الإسكندرية ومدينة الإسكندرية.





ويعتبر ميناء الإسكندرية البحري أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة ومن خلاله يتم تداول نحو 60٪ من التجارة الخارجية.