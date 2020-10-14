أهالي الجيزة والعجوزة والدقي يتابعون لقاء أبو العينين مع أحمد موسى.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو مباشر لـ مجموعة من الأماكن فى الدقى والعجوزة والجيزة، والتى شهدت تجمعًا لـ مشاهدة النائب محمد أبو العينين خلال حواره مع برنامج "على مسئوليتي" بقناة "صدى البلد" .
وقد قال النائب محمد أبو العينين مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى، رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، إنه وجد الثقة من أبناء الجيزة والدقى والعجوزة، موضحًا أن الثقة أمانة وتكليف وأنه قطع على نفسه أن يوفى بجميع الالتزامات التى وعد بها وأنه سعيد بما يلاحظه من أبناء الجيزة والدقى والعجوزة.
ولفت محمد أبو العينين، إلى أنه سيخدم أبناء الجيزة سواء فى حالة توفيقه في الانتخابات أو فى حالة عدم توفيقه، مؤكدًا أن الصندوق هو من سيحدد المرشح الفائز، وأكد النائب محمد أبو العينين، مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، إن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى التعرف على طرق التفكير والطموحات والرؤى المستقبلية في مختلف المجالات .