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أهالي الجيزة والعجوزة والدقي يتابعون لقاء أبو العينين مع أحمد موسى.. فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:48 م
محمد ابو العينين
محمد ابو العينين وأهالى الجيزة
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البهي عمرو
عرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو مباشر لـ مجموعة من الأماكن فى الدقى والعجوزة والجيزة، والتى شهدت تجمعًا لـ مشاهدة النائب محمد أبو العينين خلال حواره مع برنامج "على مسئوليتي" بقناة "صدى البلد" .

وقد قال النائب محمد أبو العينين مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى، رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، إنه وجد الثقة من أبناء الجيزة والدقى والعجوزة، موضحًا أن الثقة أمانة وتكليف وأنه قطع على نفسه أن يوفى بجميع الالتزامات التى وعد بها وأنه سعيد بما يلاحظه من أبناء الجيزة والدقى والعجوزة. 

ولفت محمد أبو العينين، إلى أنه سيخدم أبناء الجيزة سواء فى حالة توفيقه في الانتخابات أو فى حالة عدم توفيقه، مؤكدًا أن الصندوق هو من سيحدد المرشح الفائز، وأكد النائب محمد أبو العينين، مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، إن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى التعرف على طرق التفكير والطموحات والرؤى المستقبلية في مختلف المجالات .

وأضاف محمد أبو العينين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن  العاصمة الإدارية الجديدة كانت صحراء والآن أصبحت أرض العاصمة الإدارية الجديدة  ذات قيمة مضافة كبيرة.

وتابع أبو العينين:" العالم يتحدث عن أحدث مدينة عصرية جديدة في جميع  خدماتها ومستوياتها وإنشائها ".

وأكمل أبو العينين : "نمتلك مهندسين على أعلى مستوى، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي مهندس وحياته كلها كانت عبارة عن تخطيط عمراني وإنشاءات وجمع كل أساتذة مصر والخبراء وقدم رسالة عصرية حديثة في صورة المشروعات التنموية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة".

ولفت أبو العينين: "العاصمة الإدارية الجديدة  عبارة عن تخطيط قائم على رؤى وطموح مرسوم  من البداية"، مضيفا: "طموح مصر مع الرئيس السيسي هو عنان السماء وهناك مشروعات تنموية ضخمة نفذت في عهد الرئيس السيسي".
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