AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

انقطاع المياه عن طوخ دلكه بالمنوفية يثير غضب الأهالى

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
أستغاث المواطن عادل ميخائيل عزيز ، من أهالى طوخ دلكه مركز تلا محافظة المنوفية ، في رسالة بعث بها لـ"خدمة القرّاء" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه بصفة مستمرة.

ويقول فى رسالته : انا من طوخ دلكه المياة ضعيفه جدا لدرجة انها بتقطع من الساعه 7 صباحا الى الساعه 3 عصرا كل يوم علما باننى فى الدور الاول ارضى

وأضاف فرج القاضى : أشكو من انقطاع المياه يوميا ولعدة ساعات وبدون سابق إنذار ولا نعرف السبب، نرجو إصلاح هذه الأعطال رأفة بحال الأهالى.

للتواصل مع عادل ميخائيل 
01550474828
للتواصل مع فرج القاضى 
01220096766
01116565740
أقراء ايضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان المجاورة 7 بالتجمع الأول يستغيثون من ورش تسبب الإزعاج

منذ سنوات.. أهالي شارع العشرين بفيصل يعانون من تكرار انقطاع المياه

مواطنو بولاق الدكرور يستغيثون من انقطاع المياه 20 ساعة

أهالي حدائق الأهرام يستغيثون من انقطاع المياه

أهالي ميت عقبة وأرض اللواء يصرخون من انقطاع المياه: مش عارفين نشوف شغلنا

أهالى محافظة أسيوط للمسئولين: أسلاك الكهرباء بجوار مدرسة تعرض أرواح أطفالنا للخطر

ترشيحاتنا

جرائم لا تنسى.. أعداء الله في نظر الإخوان كانوا الرموز الوطنية بدلا من إسرائيل

قاهر الأهلي في الولاية الأولى.. حسام حسن عاشق الاتحاد السكندري وخليفة طلعت يوسف للمرة الثانية

ننشر الصور الأولى للمتهمين بسحل وقتل فتاة المعادي

ليبيا.. القبض على إرهابي دولي خطير في طرابلس.. تفاصيل

فيديو مؤثر حصد ملايين الإعجابات.. كلب أليف يحمي طفلة من توبيخ والدتها.. شاهد

عبد المنصف يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة أفلام الرعب.. تمساح هائل يطرق باب منزل عائلة.. شاهد ما حدث

فيديو مؤثر حصد ملايين الإعجابات.. كلب أليف يحمي طفلة من توبيخ والدتها.. شاهد

عائلة تنفق 70 ألف جنيه في سبيل إنقاذ وعلاج كلب ضال.. اعرف القصة