انقطاع المياه عن طوخ دلكه بالمنوفية يثير غضب الأهالى

أستغاث المواطن عادل ميخائيل عزيز ، من أهالى طوخ دلكه مركز تلا محافظة المنوفية ، في رسالة بعث بها لـ"خدمة القرّاء" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه بصفة مستمرة.





ويقول فى رسالته : انا من طوخ دلكه المياة ضعيفه جدا لدرجة انها بتقطع من الساعه 7 صباحا الى الساعه 3 عصرا كل يوم علما باننى فى الدور الاول ارضى





وأضاف فرج القاضى : أشكو من انقطاع المياه يوميا ولعدة ساعات وبدون سابق إنذار ولا نعرف السبب، نرجو إصلاح هذه الأعطال رأفة بحال الأهالى.





للتواصل مع عادل ميخائيل

01550474828

للتواصل مع فرج القاضى

01220096766

01116565740

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



