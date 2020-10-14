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هدفنا التواصل لحل مشاكل الجمهور.. مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يؤكد دعم المواطنين.. فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:15 م
عمرود رويش
عمرود رويش
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قسم التوك شو
قال عمرو درويش، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية حدث فريد من نوعها لكونها تجمع 26 حزبًا سياسيًا من مختلف الاتجاهات والأيديولوجيات تحت مجموعة من الضوابط والمحددات يلتزموا بها.
 
أوضح عمرو درويش خلال لقائه على شاشة الحياة، أن المرشحين في تنسيقية الأحزاب والسياسيين يتجمعون تحت مجموعة من القواعد والثوابت الوطنية وهى تنمية وإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر، مضيفًا أنها تعمل على حفظ الثوابت الوطنية والأمن القومي المصري وحفظ حقوق مصر التاريخية ومواجهة مجموعات التطرف والإرهاب والتنظيمات المدعومة من دول خارجية.

أضاف عمرو درويش، أن تنسيقية الأحزاب والسياسيين تعتمد على التواصل المباشر مع الجماهير سواء على مستوى الخدمات أو تشريع القوانين، مشيرًا إلى أنهم يقوموا بجولات وزيارات في المحافظات لسن تشريعات وعمل رقابة على أداء المحليات لحل مشاكل المواطنين.

أشار عمرو درويش، إلى أنه لابد من إيجاد حلول للبنية التحتية ومشاكل المواطنين من كهرباء وانقطاع المياه والخبز ورصف الطرق، مضيفًا أن الدفع بالشباب في الانتخابات وتمكين الشباب يطمئن قلوب المواطنين، وأن 90 من القوائم من سن 25 لـ 45 سنة.
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