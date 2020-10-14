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حوادث

خلافات على أسبقية المرور تنهى حياة طالب فى مركز فرشوط بقنا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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يوسف رجب

كشفت أجهزة الأمن واقعة مصرع طالب بفرشوط بطعنات نافذة، خلال مشاداة مع شقيقين نتج عن خلاف على أسبقية المرور بمركز فرشوط فى قنا.

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تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا،  إخطارًا من العميد محمد ياسر، مدير المباحث بمصرع كريم بدري رستم ١٨ عام، طالب مقيم بقرية الكوم الأحمر بفرشوط، متأثرًا بطعنات نافذة.

انتقل إلى مكان الحادث اللواء عاطف أبوالوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا و العميد قرشي عبد المنعم قرشي، رئيس فرع البحث الجنائي بأبوتشت، وتبين أن وراء الحادث وائل.ا.ف و شقيقه عدنان.

وتبين أن خلافات قديمة بين الطرفين، تجددت يوم الحادث، حيث تصادف مرور المجنى عليه أمام منزل الشقيقين المتهمن و حدث خلاف على أسبقية المرور و نشبت بينهم  مشاجرة انتهت بطعن المجنى عليه بمطواه و فرا هاربين.

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وتمكنت قوة أمنية قادها المقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي بأبو تشت، من ضبط المتهمين و إحالتهما  للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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