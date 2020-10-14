11 لاعباً.. تعرف على غيابات الوداد عن موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد البيضاوي المغربي، يوم السبت المقبل، في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





النادي الأهلي برغم معاناته من الإصابات في الفترة الماضية، إلا أنه أفضل حالًا من الوداد الذي سيدخل مباراة السبت القادم وهو منقوصًا من عدد كبير من عناصره سواء للإصابة أو الرحيل أو عدم الأهلي.





وفي هذا التقرير، نستعرض غيابات الوداد عن الموقعة المرتقبة أمام الأهلي.





الشيخ كومارا للإصابة، أيوب العملود، ميشيل بابتوندي للإصابة.





أشرف داري، أيوب الكعبي لعدم تسجيلهما في القائمة الأفريقية.



