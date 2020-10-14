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رياضة

رسميًا .. التونسي إيهاب المباركي ينضم إلى وادي دجلة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:34 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
وقع التونسى إيهاب المباركى، ظهير أيمن فريق الترجى التونسي، على عقود انضمامه لصفوف فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، لمدة 3 سنوات، بداية من الموسم المقبل،  خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، عقب رحيل المباركى عن فريقه.

حضر اللاعب إلى القاهرة الأحد الموافق 27-9، وحرص على حضور مواجهة غزلان دجلة أمام الإنتاج الحربى التي أقيمت يوم الإثنين، من مقصورة ملعب الأهلى، والتى حقق فيها دجلة أكبر فوز في مشواره بالمسابقة بنتيجة 4/1.

وعقد المباركى جلسة مع مسئولي دجلة تم خلالها التعاقد، والاتفاق على الانتقال للفريق لمدة 3 سنوات، ووقع اللاعب على العقود.

وانتهى عقد المباركي مع الترجي التونسي بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد تعاقده مع فريق باب سويقه لعدم توصله إلى اتفاق.

 ويحتل وادي دجلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة.
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