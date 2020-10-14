والد المطربة بوسي: علاقتي بابنتي جيدة وما يثار غير صحيح.. فيديو

أكد محمد شعبان والد المطربة بوسي أن ابنته دخلت في مشاكل مع طليقها لأكثر من ثلاث سنوات، وتوقفت عن مساعدته ماديا، وساعده أهل الخير في الأكل والشرب.





وأضاف شعبان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأي عام عبر فضائية ten، أن ابنته كانت في لبنان بسبب ظروف طلاقها ومشاكلها مع طليقها.





وتابع والد المطربة بوسي أ ن ما كتب من تصريحاته بأن علاقته مع ابنته غير جيدة غير صحيح، مؤكدا أن علاقته مع ابنته جيدة جدا، وكانت في البداية تبعث له أموالا لأنه مريض وليس لديه مصدر رزق.



