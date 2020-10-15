مصطفى عاطف يعلن عودة برنامج «أخويا الكبير» في موسمه الثاني على قناة cbc

أعلن المنشد الشاب مصطفى عاطف، عودة برنامج "أخويا الكبير" في موسمه الثاني على قناة "cbc" كل خميس الساعة ٦ والجمعة بعد الصلاة.





وأوضح "عاطف"، في تصريحاته، أن البرنامج يهدف لإبراز نماذج ناجحة من أطفال، والإجابة عن الأسئلة الوجودية المحيرة للأطفال والأهالي في نفس الوقت ويظهر في التصوير جمال وشوارع مصر المعمورة.

وتتضمن كل حلقة أغنية جديدة من ألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام وكلمات محمد إبراهيم.





وكان المنشد مصطفى عاطف، طرح دعاء جديدًا بعنوان "شفتك يارب" عبر قناته الخاصة على "اليوتيوب"، في شهر رمضان.





وروج "عاطف" للدعاء عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، معلقًا على البرومو "تقدر تشوف ربنا في كل حاجة حواليك، ومع كل نظرة وحركة وموقف {وفي أنفسهم أفلا يبصرون} #شوفتك_يارب".





دعاء "شفتك يارب" من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان عمرو حدرج، ومن توزيع حسن الشافعي.