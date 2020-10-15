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نجل الفنان محمود ياسين يكشف تفاصيل مرض والده والأيام الأخيرة في حياته.. فيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:48 ص
محمود يوسف
محمود يوسف
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إبراهيم القادري
قال عمرو محمود ياسين نجل الفنان الراحل محمود ياسين، إن والدي أصيب بالتهاب رئوي حاد مرتين الأولى استطاع أن يتعافى منها وبعد ذلك حدثت له انتكاسة بعد 4 أيام من شفائه.

وأضاف عمر في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الالتهاب الرئوي ليس أقل خطورة من فيروس كورونا وهذا بسبب كبر سنه، وكان على وشك أن يُشفى في المرة الثانية أيضا، ولكنه في يوم وليلة بعد إجراء مكالمات لجميع أفراد الأسرة بدأت الحالة تسوء يوما بعد يوم حتى تُوفي.

كانت رانيا ياسين ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، أعلنت موعد ومكان تشييع جثمان الفنان الكبير.

وكتبت رانيا ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، "صلاة الجنازة الخميس ١٥ أكتوبر بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، و العزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. اسالكم الدعاء و شكر الله سعيكم "انا لله وانا اليه راجعون".

شارك الفنان الكبير الراحل محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

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