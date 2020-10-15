أهالي عين شمس يستغيثون من تراكم القمامة





وقال السكان، إن شوارع عين شمس مليئة بالقمامة واشتكى المواطنون بسبب التلوث الذى تقوم به القمامة من روائح كريهة و ذباب و أمراض بالاضافة الى تلوث بصرى.





وتابعوا أ ن القمامة تؤدى الى تشويه لصورة المنطقة وايذاء المواطنين وأكدوا على استغاثتهم بالحى ولكن دون اى جدوى كما أن حرقها يؤدى إلى اختناقهم لوجودها بجانب مبان سكنية ومدارس.









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استغاث مواطنو عين شمس بموقع صدى البلد بسبب تراكم القمامة فى الشوارع.