AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي عين شمس يستغيثون من تراكم القمامة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:20 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف_عدسة : احمد بيسو
استغاث مواطنو عين شمس بموقع صدى البلد بسبب تراكم القمامة فى الشوارع.

وقال السكان، إن شوارع عين شمس مليئة بالقمامة واشتكى المواطنون بسبب التلوث الذى تقوم به القمامة من روائح كريهة و ذباب و أمراض بالاضافة الى تلوث بصرى.

وتابعوا أن القمامة تؤدى الى تشويه لصورة المنطقة وايذاء المواطنين وأكدوا على استغاثتهم بالحى ولكن دون اى جدوى كما أن حرقها يؤدى إلى اختناقهم لوجودها بجانب مبان سكنية ومدارس.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان القليوبية يستغيثون بسبب أكوام القمامة

أهالي منطقة عين شمس يشكون من انتشار القمامة

سكان شارع المسجد الأقصى بالجيزة يشتكون من تراكم القمامة

أهالي عين شمس يستغيثون من تراكم القمامة ..شاهد

أهالي الإسكندرية يستغيثون بسبب انتشار القمامة

أهالي عرب العيايدة بالقليوبية يشكون من انتشار القمامة

ترشيحاتنا

اليوم.. تشييع جنازة فتاة المعادي من مسجد السيدة نفيسة ودفنها بمقابر الأسرة

قبل ما تشتري.. اعرف مميزات وعيوب أوبل أسترا

على طريقة أفلام الرعب.. تمساح هائل يطرق باب منزل عائلة.. شاهد ما حدث

رانيا علواني: مستحيل أن أخطئ في حق جمهور الأهلي.. وقدمت بلاغات ضد الفبركة

أمريكا تمهل السودان 24 ساعة للتطبيع مع إسرائيل

عبد المنصف: مروحتش بيتنا بعد مباراة الـ 6 / 1

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة أفلام الرعب.. تمساح هائل يطرق باب منزل عائلة.. شاهد ما حدث

فيديو مؤثر حصد ملايين الإعجابات.. كلب أليف يحمي طفلة من توبيخ والدتها.. شاهد

عائلة تنفق 70 ألف جنيه في سبيل إنقاذ وعلاج كلب ضال.. اعرف القصة