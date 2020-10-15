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صباح البلد يعرض تمارين رياضية باستخدام stability ball

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:11 ص
صباح البلد يعرض تمارين
صباح البلد يعرض تمارين رياضية باستخدام stability ball
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ريهام فيكتور
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، بعض التمارين الرياضية باستخدام "stability ball".

وأضاف حسام أبو هاشم، أن الـ "stability ball" تبعدنا عن أى إصابات وفى نفس الوقت مسلية للغاية وتكسر الملل أثناء التمارين.

وأشار حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، إلى أنه يمكن استبدال أوزان الجيم، بزجاجات المياه الثقيلة، مؤكدا أنه يمكن استبدال الـ  "stability ball" أيضًا إن لم يتاح استخدامة .

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الخميس، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.
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