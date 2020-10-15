صباح البلد يعرض تمارين رياضية باستخدام stability ball

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، بعض التمارين الرياضية باستخدام "stability ball".





وأضاف حسام أبو هاشم، أن الـ "stability ball" تبعدنا عن أى إصابات وفى نفس الوقت مسلية للغاية وتكسر الملل أثناء التمارين.





وأشار حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، إلى أنه يمكن استبدال أوزان الجيم، بزجاجات المياه الثقيلة، مؤكدا أنه يمكن استبدال الـ "stability ball" أيضًا إن لم يتاح استخدامة .



