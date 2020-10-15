منير: القارة اللاتينية تعشق الحضارة المصرية.. والأفلام السينمائية تحقق نجاحا كبيرا بين شعوبها

أكد السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، أن شعوب قارة أمريكا الجنوبية تعشق الحضارة المصرية، مشددا علي تشابه الاهتمامات الثقافية والظروف بين الشعوب الشرق أوسطية ونظيرتها اللاتينية.





وأضاف السفير منير خلال احتفالية ثقافية بيوم "كولومبيا"، نظمها المجلس الأعلي للثقافة، مساء أمس الأربعاء، أن الأفلام السينمائية المصرية المترجمة إلى اللغة الإسبانية لاقت نجاحا كبيرا خلال عرضها في هذه الدول.



