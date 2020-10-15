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أخبار البلد

منير: القارة اللاتينية تعشق الحضارة المصرية.. والأفلام السينمائية تحقق نجاحا كبيرا بين شعوبها

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:37 ص
السفير أشرف منير
السفير أشرف منير وسفيرة كولومبيا بالقاهرة
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محمد وديع
أكد السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، أن شعوب قارة أمريكا الجنوبية تعشق الحضارة المصرية، مشددا علي تشابه الاهتمامات الثقافية والظروف بين الشعوب الشرق أوسطية ونظيرتها اللاتينية.

وأضاف السفير منير خلال احتفالية ثقافية بيوم "كولومبيا"، نظمها المجلس الأعلي للثقافة، مساء أمس الأربعاء، أن الأفلام السينمائية المصرية المترجمة إلى اللغة الإسبانية لاقت نجاحا كبيرا خلال عرضها في هذه الدول.

وبدعوة من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ألقى السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، كلمة في الاحتفالية الثقافية التي أقامها المجلس الأعلي للثقافة، في إطار مبادرة "علاقات ثقافية" التي أطلقتها الوزيرة لتوثيق أواصر الصداقة بين الشعوب في المجال الثقافي.
 
شارك في الندوة سفيرة كولومبيا بالقاهرة وهي قرينة الرئيس السابق لبلادها إضافة لعدد كبير من المثقفين والفنانين.
 
وهنأت الوزيرة إيناس عبد الدايم، في رسالة، الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، وفنانيها والعاملين بها، وحثتهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على المكتسبات التى تحققت خلال الأعوام الماضية، وقالت إن الأوبرا المصرية أحد الاعمدة القوية للثقافة وتساهم بفعالياتها المتنوعة فى مساعى تطوير الوعى وبناء الانسان والإرتقاء بالحس الفني.
 
وتابعت، إن الأوبرا منذ افتتاحها عام 1988 نجحت فى نقش سطور من نور على صفحات تاريخ الفنون والثقافة إقليميًا وعالميًا وجاءت انعكاسا بارزا للريادة الحضارية فى كافة المجالات، مشيرة إلى دورها الهام فى صون أشكال الإبداع التراثى وعرض مختلف ألوان الفنون المحلية الجادة ونقل ثقافات العالم إلى شعب مصر. 
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