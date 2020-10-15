بتكلفة 128 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروعي صرف صحي

وضع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، حجري أساس مشروع صرف صحي قرية عرامية الخضيري بتكلفة 18 مليون جنيه ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" ومحطة صرف صحي ديروط الشريف بتكلفة 110 ملايين جنيه، وذلك ضمن المشروعات التي يجرى تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.





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جاء ذلك بحضور المهندس محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة وفاء أحمد سيد رئيس قطاع تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس ياسر الشيخ رئيس قطاع الصعيد بالشركة المنفذة لمشروع محطة رفع ديروط الشريف المساعدة.





حيث قام المحافظ يرافقه رئيس شركة المياه بأسيوط بوضع حجر أساس تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بقرية عرامية الخضيري بمركز ديروط بطاقة استيعابية قدرها 650 ل3/يوم وشبكة انحدار بطول 8.2 كيلو متر بتكلفة اجمالية 18 مليون جنيه ويستفيد منه أكثر من 3 آلاف مواطن بعرامية الخضيري وتوابعها والذي يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي للقري الأكثر احتياجًا وضمن البروتوكول الموقع مع وزارة التنمية المحلية بمبادرة حياة كريمة لتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ 7 قرى من بين القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة أسيوط في المرحلة الأولي من تنفيذ المبادرة والتي خصص لها مبلغ قدرة 156.5 مليون جنيه لتحقق استفادة لحوالي 50 ألف نسمة.





كما قام محافظ أسيوط يرافقه رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب بأسيوط بوضع حجر أساس تنفيذ محطة صرف ديروط الشريف بتكلفة 110 ملايين جنيه لخدمة قرية ديروط الشريف وتوابعها كما التقى المحافظ بالمواطنين معلنًا تقديم كل سبل الدعم للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين واستكمال المشروعات التنموية والخدمية.



