خريجو كلية الشرطة يستعرضون مهاراتهم القتالية أمام الرئيس السيسي| شاهد

و بدأ احتفال اليوم بعرض الدراجات الهوائية، من خلال كوكبة من طلبة الدفعة الثانية المستقلين درجاتهم الهوائية فى تشكيل منتظم ليشاركوا زملائهم الخرجين يوم تخرجهم.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد صباح اليوم احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.





يحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.