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خريجو كلية الشرطة يستعرضون مهاراتهم القتالية أمام الرئيس السيسي| شاهد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:40 ص
صدى البلد
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كـريـم الـخـطـيـب
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020 بمقر أكاديمية الشرطة.

وقدم طلبة كلية الشرطة مجموعة من الاستعراضات أمام الرئيس السيسي منها مهارات اليد الخالية والقدم للدفاع عن النفس، والقتال المتلاحم فنون التخلص من الخصم للسيطرة الدفاعية، والضربات المؤثرة للمناطق المعجزة للجسم التي تستخدم مع الخارجين عن القانون، فضلا عن عرض المهارات الخاصة التي يتميز بها رجال الشرطة.

و بدأ احتفال اليوم بعرض الدراجات الهوائية، من خلال كوكبة من طلبة الدفعة الثانية المستقلين درجاتهم الهوائية فى تشكيل منتظم ليشاركوا زملائهم الخرجين يوم تخرجهم.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد صباح اليوم احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

 يحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.
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