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الرئيس السيسي يستعرض حرس الشرف خلال احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة 2020.. فيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرس الشرف خلال حضور احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020.


ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة صباح اليوم بأكاديمية الشرطة تخرج دفعة جديدة من طلبة الشرطة لعام 2020؟

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد صباح اليوم الخميس، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

 يحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.
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