100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين

وحضر عدد من الفنانين تشييع الجثمان من أبرزهم: "نادية الجندي ، لبلبة ، دلال عبد العزيز ، أحمد السقا ، نهال عنبر، حسين فهمي ، أشرف زكي ، بوسي شلبي، يوسف شعبان ، سوزان نجم الدين " .





واستقبل السيناريست عمرو محمود ياسين، والفنان محمد رياض، النجوم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، تمهيدا لنقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمقابر الفيوم من مستشفى المعادي.