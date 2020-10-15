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فن

100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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منار نور - محمد زاهر - ايهاب اشرف - محمد هانى
تم منذ قليل تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين والذى وفاته المنية أمس بعد صراع مع المرض وذلك عن عمر يناهز 79 عامًا. 

ونشر موقع صدى البلد أكثر من 100صورة و10 فيديوهات أثناء تشيع جنازة  الراحل محمود ياسين وتوديع لمثواه الاخير . 

وحضر عدد من الفنانين تشييع الجثمان من أبرزهم: "نادية الجندي  ، لبلبة ، دلال عبد العزيز ، أحمد السقا ، نهال عنبر، حسين فهمي ، أشرف زكي ، بوسي شلبي، يوسف شعبان ، سوزان نجم الدين " .

واستقبل السيناريست عمرو محمود ياسين، والفنان محمد رياض، النجوم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، تمهيدا لنقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمقابر الفيوم من مستشفى المعادي.

100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين
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