وزير التنمية المحلية يتفقد معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية

يتفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث يقوم الوزير شعراوي بجولة في جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج فى المعرض وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وعدد من قيادات البرنامج والوزارة .

وكان قد أعلن وزير التنمية المحلية ، عن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج فى معرض " تراثنا" للحرف اليدوية والتراثة والذى يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر 2020 .





وقال شعراوى أن البرنامج سيشارك فى المعرض عبر جناح على مساحة كبيرة تصل لحوالى 250 مترًا يضم منتجات لثلاث تكتلات اقتصادية قام البرنامج بدعمها خلال الفترة الماضية ، حيث تم التنسيق مع استشاري دعم التكتلات والوحدات التنفيذية المحلية بالمحافظتين لترتيب مشاركة تكتلات: "الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا" و"التلي بمركز شندويل بمحافظة سوهاج والآثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج" بالإضافة إلى نماذج صغيرة لمنتجات الفخار والجريد والتى قام البرنامج بدعمها.





وأضاف وزير التنمية المحلية أن مشاركة التكتلات الاقتصادية فى المعرض ستساعد فى عملية التسويق، سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق سواء من المنظور التنموي أو المنظور التجاري، أو من خلال تسويق المنتجات نفسها وتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها.



