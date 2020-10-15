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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يتفقد معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:55 م
معرض تراثنا
معرض تراثنا
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ايمان البكش
يتفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 حيث يقوم الوزير شعراوي بجولة في جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج فى المعرض وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وعدد من قيادات البرنامج والوزارة .

وكان قد أعلن وزير التنمية المحلية ، عن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج فى معرض " تراثنا" للحرف اليدوية والتراثة والذى يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر 2020 .

وقال شعراوى أن البرنامج سيشارك فى المعرض عبر جناح على مساحة كبيرة تصل لحوالى 250 مترًا يضم منتجات لثلاث تكتلات اقتصادية قام البرنامج بدعمها خلال الفترة الماضية ، حيث تم التنسيق مع استشاري دعم التكتلات والوحدات التنفيذية المحلية بالمحافظتين لترتيب مشاركة تكتلات: "الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا" و"التلي بمركز شندويل بمحافظة سوهاج والآثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج" بالإضافة إلى نماذج صغيرة لمنتجات الفخار والجريد والتى قام البرنامج بدعمها.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مشاركة التكتلات الاقتصادية فى المعرض ستساعد فى عملية التسويق، سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق سواء من المنظور التنموي أو المنظور التجاري، أو من خلال تسويق المنتجات نفسها وتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها.

وأوضح شعراوى أن المشاركة ستساعد أيضًا فى ترويج مبيعات التكتلات ومساعدة أعضاءها ومن خلفهم قاعدة كبيرة من الحرفيين وأسرهم في الحصول على فرصة ثمينة لتحقيق أرباح وزيادة الدخل ، حيث يمثل تكتل التلي بشندويل 11 عارضة يعمل معهن مايقرب من 600 أسرة منتجة، ويمثل تكتل الفركة 7 عارضين يعمل معهم 200 أسرة منتجة، وكذلك عرض عينات من تكتل الأثاث بطهطا الذي يتضمن ما يقرب من 1500 ورشة/ مصنع ويمثله 5 عارضين بعينات منتجات عالية الجودة وذات تصميم متميز.

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