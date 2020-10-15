AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل عدم دستورية التقدير الجزافى للضريبة بقانون الضرائب على الدخل

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:24 م
صدى البلد
Advertisements
محمد زهير
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى تأجيل دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 لجلسة 8 نوفمبر.

وتضمن المادة "تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير".

وكان عبد المحسن أحمد أقام دعواه التى حملت رقم 145 لسنة 36 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا سبق فى عام 2013 وأن قضت بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من التقدير الجزافى للضريبة المستحقة حيث نصت على أنه" تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 سبتمبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإصلاح الزراعى

13 سبتمبر.. نظر دعوى عدم دستورية المادة 94 من قانون الضريبة على الدخل

اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية المادة 94 من قانون الضريبة على الدخل

تأجيل عدم دستورية التقدير الجزافى للضريبة بقانون الضرائب على الدخل

ترشيحاتنا

سهير المرشدى تنهار من البكاء فى جنازة محمود ياسين.. فيديو

عملات زمان.. روعة وألوان بالإصدار الثالث من جنيه الجمل

أسرة وأصدقاء فتاة المعادى يؤدون صلاة الجنازة عليها بمسجد السيدة نفيسة

بعد دفنه في مقابر الأسرة.. رانيا ياسين تطلب الدعاء لوالدها

اختيار 3 من أساتذة الأزهر بمجلس الشيوخ.. تعرف عليهم

حكم قول «صدق الله العظيم» بعد قراءة القرآن.. على جمعة يوضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيان عاجل من اللجنة الأولمبية عن عقوبات مرتضى منصور ..صور

بفستان مكشوف.. كارول سماحة بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

شاهد | أسقف طنطا وأئمة الأوقاف يتناولون "قرفة" أمام السيد البدوى