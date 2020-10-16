AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف: الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع :  " الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية " موضوع خطبة الجمعة اليوم  . 

وصرح الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس من المشتركات الإنسانية التي أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية ولَم تنسخ في أي ملة من الملل أو شريعة من الشرائع ، والحياء شعبة من شعب الإيمان وشيمة من أهم شيم الكرام وفطرة إنسانية سوية ، حيث يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت " ، ويقول ( صلى الله عليه وسلم ) : " الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان " .

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بضرورة لالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة، وعدم الخروج عنه أو اتخاذ المنبر في غير ما خصص له من الأمور الدعوية وفق خطة الوزارة.

كما دعت الوزارة فى بيان اليوم، جميع القيادات الدعوية بالمديريات الإقليمية متابعة ذلك ومتابعة الالتزام بإجراءات التباعد والإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة، وموافاة رئيس القطاع الديني بأي مخالفة فور وقوعها .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين الفتوى: من أخذ شيئا بسيف الحياء آثم شرعا وعليه ظلم.. فيديو

خطيب المسجد الحرام: الأذية ثقب في سفينة المجتمع يؤدي لغرقها.. فيديو

خطيب المسجد الحرام: إزالة الأذى عن القلوب أعظم فضلا من الطريق

الأوقاف: الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس موضوع خطبة الجمعة القادمة

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان الحياء من الله ومن الخلق والنفس

وزير الأوقاف يوضح كيف يكون الحياء من الله

ترشيحاتنا

هاني الناظر يناشد بالحفاظ على هذا الفيتامين في الجسم قبل الشتاء

بدء العام الدراسي الجديد في المدارس .. غدًا

حدث ليلا.. قرار مفاجئ من الكاف بشأن مباراة الأهلى والوداد في دوري أبطال إفريقيا.. سيدة تطلب من زوجة ابنها أغرب طلب في أول يوم زواج

معتز الدمرداش يكشف أسرارا وحكايات جديدة بمسيرته الإعلامية

رفض الاعتراف به .. حبس سيدة وزوجها لقتلهما طفلهما غير الشرعي بالسلام

دعوة لا تخيب.. أفضل دعاء يوم الجمعة

AdvertisementS

رفض الاعتراف به .. حبس سيدة وزوجها لقتلهما طفلهما غير الشرعي بالسلام

سيدة تطلب من زوجة ابنها أغرب طلب في أول يوم زواج

مسجل خطر يغتصب سيدة أمام زوجها.. تعليق ناري من تامر أمين

هاني الناظر يناشد بالحفاظ على هذا الفيتامين في الجسم قبل الشتاء

حيلة ذكية لمشاهدة حالات واتساب دون علم الطرف الآخر.. اعرفها

ملعقة بعد الغداء .. مكون غير متوقع من مطبخك يقوي المناعة

التعاون السعودي يطلب دعما ماليا بسبب كارتيرون

لقاء الخميسي: عبد المنصف مضى للأهلي ومن يوم ما فتحت عيني على الدنيا وأنا بحب الخطيب

حدث ليلا.. قرار مفاجئ من الكاف بشأن مباراة الأهلى والوداد في دوري أبطال إفريقيا.. سيدة تطلب من زوجة ابنها أغرب طلب في أول يوم زواج

العريس و العروسة هربوا .. القبض على حفل زفاف بالكامل بتهمة مخالفة قوانين التباعد الاجتماعي .. فيديو

كنت بهزر معاها .. طفلة تلقى مصرعها على يد جدها بعد إلقائها في البحر .. صور

على كل أعضاء الجسم .. دراسة: كورونا يترك آثارا خطيرة حتى بعد التعافي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع الفطار .. دراسة تكشف عن مشروب ساخن مفيد لمرضى السكر

على كل أعضاء الجسم .. دراسة: كورونا يترك آثارا خطيرة حتى بعد التعافي

ملعقة بعد الغداء .. مكون غير متوقع من مطبخك يقوي المناعة