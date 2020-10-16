الأوقاف: الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس موضوع خطبة الجمعة اليوم

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع : " الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية " موضوع خطبة الجمعة اليوم .
وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس من المشتركات الإنسانية التي أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية ولَم تنسخ في أي ملة من الملل أو شريعة من الشرائع ، والحياء شعبة من شعب الإيمان وشيمة من أهم شيم الكرام وفطرة إنسانية سوية ، حيث يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت " ، ويقول ( صلى الله عليه وسلم ) : " الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان " .
وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بضرورة لالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة، وعدم الخروج عنه أو اتخاذ المنبر في غير ما خصص له من الأمور الدعوية وفق خطة الوزارة.
كما دعت الوزارة فى بيان اليوم، جميع القيادات الدعوية بالمديريات الإقليمية متابعة ذلك ومتابعة الالتزام بإجراءات التباعد والإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة، وموافاة رئيس القطاع الديني بأي مخالفة فور وقوعها .