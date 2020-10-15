حميد أحداد يثير الجدل قبل موقعة الزمالك والرجاء.. شاهد





ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وتحوم الشكوك حول موقف حميد أحداد بشأن مباراة الأحد، في ظل رفض نادي الزمالك مشاركة اللاعب وفقا لبنود العقد، وإصرار الرجاء على إشراك اللاعب.





ونشر حميد أحداد صورة لجماهير الرجاء المغربي عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" وكتب :" شكرا لكم".





كما نشر اللاعب تعليقا لأحد عشاق نادي الرجاء يقول :" شكرا لك " حميد أحداد" على كل ما قدمته مع الفريق، ونتمنى لك التوفيق".





ولم يكشف اللاعب إذا سيشارك مع الرجاء أمام الزمالك، أم سيعود إلى الأبيض بعد انتهاء إعارته إلى الفريق المغربي.





يذكر أن الاتحاد الأفريقي قد طلب من الزمالك إجراء لفحوصات طبية قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء، في ظل البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية.

وستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".







أثار حميد أحداد لاعب نادي الزمالك المعار إلى الرجاء المغربي، الجدل بشأن موقفه مع الرجاء في بطولة دوري أبطال أفريقيا.