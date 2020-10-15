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حملة اعتقالات في تايلاند بعد مرسوم طارئ لإخماد الاحتجاجات.. فيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:05 م
تايلاند والاعتقالات
تايلاند والاعتقالات
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها اعتقالات قامت بها السلطات التايلاندية لقادة الاحتجاجات بموجب مرسوم طارئ أُعلن الخميس لدى إطلاقها حملة أمنية ضد الاحتجاجات المدافعة عن الديمقراطية التي طالت الملكية بشكل غير مسبوق.

وكان ثلاثة من أبرز الناشطين بين أكثر من 20 شخصا أوقفوا بموجب مرسوم يحظر تجمّع أكثر من أربعة أشخاص بعد شهور من التظاهرات التي قادها الطلبة ضد الحكومة.

وتأتي الاحتجاجات بعدما تحدى المتظاهرون موكبا ملكيا، في خطوة غير مسبوقة ضد العائلة المالكة المبجلة عادة في البلاد.

وبعد الإعلان عن الإجراءات الطارئة في وقت مبكر فرّقت شرطة مكافحة الشغب مئات المتظاهرين الذين احتشدوا طوال الليل خارج مكتب رئيس الوزراء في بانكوك.
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