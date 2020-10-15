الاتحاد السكندري يهنئ النائب محمد أبو العينين بصعود سيراميكا كليوباترا للممتاز

كما هنأ محمد مصيلحي المهندس إبراهيم صادق رئيس نادي غزل المحلة لصعود فريقه للدوري الممتاز من جديد.

وهنأ أيضا محمد مصيلحي اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي لصعود فريقه للدوري الممتاز.

واحتفل اللاعبون داخل ملعب المباراة بعد الصعود رسميا على أغاني بثها استاد السويس.









وشارك أبو العينين اللاعبين فى تقطيع تورتة تحمل شعار فريق سيراميكا كليوباترا عليها احتفالا بالصعود للدوري الممتاز .









وانتهت مباراة سيراميكا كليوباترا وجمهورية شبين والتي جمعت الفريقين على ملعب استاد السويس الجديد، بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.









وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي في الصعود للدوري المصري الممتاز بعدما استطاع تحقيق 43 نقطة متصدرًا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بفارق نقطة عن بتروجيت في المركز الثاني.



