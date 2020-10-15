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فن

إنا لله وإنا إليه راجعون.. إيمي سالم تعزي أسرة الفنان محمود ياسين

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:24 م
محمود ياسين
محمود ياسين
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محمد بدران
حرصت الفنانة إيمي سالم على نعي الفنان محمود ياسين من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حين نشرت صورة للفنان الراحل وعلقت عليها : "إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان القدير محمود_يس عزائي لصديقي عمرو ياسين و الزميلة رانيا محمود يس"


وغيب الموت أمس الأربعاء الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.


شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.


محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.


فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.


وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.



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