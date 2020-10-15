في اليوم العالمي لغسل اليدين.. تعرف على الآثار السلبية للمطهرات

يصادف اليوم 15 أكتوبر اليوم العالمي لغسيل الأيدي، ويعد غسل الأيدى أصبح مهما جدا فى فترة جائحة كورونا المستجدة.





لذا نقدم لك فى هذا التقرير، أضرار استخدام المطهرات بكثرة وكيفية استخدامها.









ووفقا لمنظمة الأدوية والغذاء الأمريكية، حذرت بشدة من الإفراط في استخدام مطهرات اليد وأن تكون بديلا لغسل اليدين بالماء والصابون، كون الإفراط في استخدام المعقمات يأتي بآثار سلبية على صحة الإنسان.





وأشارت المنظمة الأميركية إلى أن هناك اثنين من المكونات موجودة في المنتجات المضادة للبكتريا وهي التريكلوسان أو التريكلوكربان وهما العناصر المسؤولة عن مقاومة البكتريا والجراثيم.





وتوجد مركبات مثل الفثالات "شديد السمية"، كما أن العطور المتواجدة في المطهرات تؤدي إلى ضيق التنفس والتهاب الجلد، لذلك يفضل استخدام مطهر اليدين عديم الرائحة.







