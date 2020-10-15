AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في اليوم العالمي لغسل اليدين.. تعرف على الآثار السلبية للمطهرات

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:00 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
يصادف اليوم 15 أكتوبر اليوم العالمي لغسيل الأيدي، ويعد غسل الأيدى أصبح مهما جدا فى فترة جائحة كورونا المستجدة.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير، أضرار استخدام المطهرات بكثرة وكيفية استخدامها.


ووفقا لمنظمة الأدوية والغذاء الأمريكية، حذرت بشدة من الإفراط في استخدام مطهرات اليد وأن تكون بديلا لغسل اليدين بالماء والصابون، كون الإفراط في استخدام المعقمات يأتي بآثار سلبية على صحة الإنسان.

وأشارت المنظمة الأميركية إلى أن هناك اثنين من المكونات موجودة في المنتجات المضادة للبكتريا وهي التريكلوسان أو التريكلوكربان وهما العناصر المسؤولة عن مقاومة البكتريا والجراثيم.

وتوجد مركبات مثل الفثالات "شديد السمية"، كما أن العطور المتواجدة في المطهرات تؤدي إلى ضيق التنفس والتهاب الجلد، لذلك يفضل استخدام مطهر اليدين عديم الرائحة.


وأكدت أن المطهرات لكي تعمل بشكل صحيح يجب أن يكون تركيز الكحول زجاجة مطهرات اليد المضادة للبكتريا ما فوق 60 بالمئة ونسبة من سائل آخر لكي يعطي رائحة جيدة على يديك.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

رحيل الأخ والحفيد.. شقيقة محمود ياسين: عشنا عاما حزينا ..وتكشف سر حب بورسعيد لفتى الشاشة ..صور

أخبار التوك شو.. لفتة إنسانية من الرئيس السيسى.. جنازة الراحل محمود ياسين.. فيديو

بيان عاجل من اللجنة الأولمبية عن عقوبات مرتضى منصور ..صور

بشرى.. السيسي يوافق على استبدال المعديات بكباري بـ1.5 مليار جنيه

رسميا .. طلائع الجيش يتعاقد مع مارسيلو الأهلي في صفقة انتقال حر

100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب الشباب يتعادل سلبيا مع اف سي مصر.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل الأبيض قبل النوم

ظروف غير إنسانية.. يحتجز زوجته في مرحاض 18 شهرًا.. شاهد