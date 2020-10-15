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رياضة

طارق أبو العينين: الروح المميزة بين لاعبي كليوباترا سبب التأهل للممتاز

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أن الروح المميزة بين لاعبي الفريق كانت السبب في تحقيق الفريق لإنجاز الصعود إلى الممتاز.

وقال طارق في تصريحات لقناة "صدى البلد": "كل دوري كنا نتقدم عن الذي قبله، كنا قربين العام الماضي من الصعود وحاليا نجحنا في تحقيق الوصول إلى الممتاز".

وأضاف: "مجهود اللاعبين والجهاز الفني كان السبب في الصعود منهم المدرب هيثم شعبان، ومعتز البطاوي عمل شغل رائع طوال السنوات الماضية".

وانتهت مباراة سيراميكا كليوباترا وجمهورية شبين التي جمعت الفريقين على ملعب استاد السويس الجديد، بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

ويعد هذا الصعود الأول في تاريخ النادي للدوري المصري الممتاز بعدما استطاع تحقيق 43 نقطة متصدرًا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بفارق 3 نقاط عن بتروجيت في المركز الثاني.

وانحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب في بداية الشوط الأول وسط استحواذ  من لاعبي سيراميكا كليوباترا وتناقلهم للكرة بشكل جيد، بينما يلعب جمهورية شبين بشكل مُتحفظ للغاية.

وفي الدقيقة 24 سقط أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا داخل منطقة الجزاء مطالبًا حكم اللقاء بضربة جزاء إلا أن الأخير أشار باستمرار اللعب.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كرة خطيرة من جانب فريق سيراميكا كليوباترا إلا أن الدفاع استطاع إخراجها إلى خارج الملعب.

وفي بداية الشوط الثاني شهدت ضغطا متواصلا من جانب لاعبي سيراميكا كليوباترا لإحراز الهدف الأول في اللقاء إلا أن تصديات حارس جمهورية شبين منعت ذلك.

و في منتصف الشوط الثاني قام هشام شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بعمل عدة تغييرات لتنشيط الجانب الهجومي للفريق .

وفي نهاية اللقاء قام لاعبي سيراميكا كليوباترا بتناقل الكرات داخل وسط الملعب بعد الإطمئنان على تحقيق الصعود الرسمي إلى الدوري المصرري الممتاز.
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