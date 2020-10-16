هل تشعر بالحرقان في قدميك؟.. تعرف على الأسباب

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي؛ بعض الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالحرقان فى القدم.





إليك بعض أهم الأسباب:

١_الإفراط في تناول الكحوليات يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل الصحية. قد يؤدي الإفراط في الشرب لسنوات إلى تلف الأعصاب المتصلة بقدميك. يمكن أن يجعلك أيضًا منخفضًا في العناصر الغذائية التي تحتاجها للحفاظ على صحة أعصابك.





٢_ "سعفة القدم".

إنه فطر يشبه العفن ينمو في مناطق دافئة ورطبة بين أصابع قدميك وأسفل قدميك ، وقد يسبب اللسع والحكة والحرق. إنها تزدهر في الأحذية والجوارب الرطبة وأرضيات غرف تبديل الملابس. قم بتبديل حذائك حتى تتاح لهم فرصة التجفيف وارتداء النعال في غرفة خلع الملابس أو في حمامات السباحة العامة. يمكن أن تساعد الكريمات أو البخاخات أو المساحيق المضادة للفطريات في السيطرة على العدوى.

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٣_ نقص بعض الفيتامينات

مثل فيتامين ب 12 وحمض الفوليك والثيامين وفيتامينات ب الأخرى.









٤_الفشل الكلوي.

هو الأكثر شيوعًا بسبب مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم. تتوقف الكليتان ببطء عن العمل بالطريقة الصحيحة. يؤدي ذلك إلى تراكم الفضلات في جسمك ، مما قد يؤدي إلى تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي البوليي) ، بما في ذلك في قدميك ، ويسبب الشعور بالحرقان.









٥_متلازمة نفق عظم الكعب

يقع "النفق" بين عظم الكاحل ومجموعة من الأربطة بالقرب من أعلى القدم. يعطي العصب الظنبوبي الداخلي إحساسًا بأسفل القدم. قد يؤدي التورم الناتج عن الإصابة أو التهاب المفاصل أو النتوءات العظمية أو سقوط الأقواس أو حالات أخرى إلى الضغط على العصب. قد تشعر بألم شديد ، وتنميل ، وخز أو حرقان في قدمك.









٦_قصور الغدة الدرقية

يحدث هذا عندما لا تنتج الغدة الدرقية ، وهي غدة على شكل فراشة في رقبتك ، ما يكفي من الهرمون ، ما يعني أن جسمك لن يحرق الطاقة بالسرعة نفسها. قد تشعر بالتعب والإمساك وحساسية البرد والنسيان وبرود جنسي . والحرقان.









٧_ الداء النشواني

يتراكم البروتين في نخاع العظام في أجزاء مختلفة من الجسم. قد لا تلاحظه حتى يتطور الامر ، ويسبب ذلك تعب شديد سهولة ظهور الكدمات على الجلد وقد يكون لديك بقع أرجوانية حول العين.

يمكن أن يتجمع السائل الزائد في الجسم.





و قد يؤدي تورم الكاحلين والساقين إلى الضغط على الأعصاب ويسبب وخزًا وحرقًا في قدميك .





٨_الإصابة بالإيدز

حوالي ثلث المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز ينتهي بهم الأمر بإصابة أعصابهم بتلف.





المنظفات

قد يتسبب المنظف أو الصابون أو المنظف أو الشمع أو أي مادة كيميائية في تهيج بشرتك. وايضا قد يحدث هذا مع مصففوا الشعر ، والميكانيكيون ، وعمال النظافة في كثير من الأحيان.



