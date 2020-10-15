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تعليم

كلنا واحد.. أمن كفر الشيخ يوزع مساعدات مالية على الطلاب.. صور

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:36 م
تعليم كفر الشيخ
تعليم كفر الشيخ
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محمود زيدان
شهدت مدرسة الوحدة التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، مبادرة" كلنا واحد"، تحت رعاية  عبد الفتاح السيسى  بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، واللواء سمير الخويسكى بمديرية أمن كفر الشيخ؛ لتوزيع مساعدات مالية للطلاب. 

وأعربت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسى، لرعايته لهذه المبادرة الكريمة.

كما قدمت الشكر للواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، لما تقدمه مديرية الأمن من مساعدات اجتماعية لطلاب المحافظة وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، ومنهم المكفوفين بتسليمهم العصا البيضاء التي تعينهم على السير.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة الويشى، المدير العام للتعليم العام، والدكتور سامح صديق ،مدير إدارة شرق كفر الشيخ، وجوزيف سمير، عضو المتابعة، وإبراهيم محمد، مدير مدرسة الوحدة بكفر الشيخ. 

ولاقت المبادرة إقبالًا واستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم.

وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

كلنا واحد.. أمن كفر الشيخ يوزع مساعدات مالية على الطلاب.. صور
كلنا واحد.. أمن كفر الشيخ يوزع مساعدات مالية على الطلاب.. صور
كلنا واحد.. أمن كفر الشيخ يوزع مساعدات مالية على الطلاب.. صور
كلنا واحد.. أمن كفر الشيخ يوزع مساعدات مالية على الطلاب.. صور
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