كاتب صحفي: رجال الشرطة على أتم استعداد للتعامل مع العناصر الإرهابية

قدم الكاتب الصحفي " جميل عفيفي " مدير تحرير جريدة الأهرام ، التهنئة لخريجي كلية الشرطة، وحثهم على العمل وتحقيق الأمن والأمان للدولة المصرية، مهنئا أفراد الشرطة لما يقدموه من أجل الشعب المصري.





وأضاف " عفيفي " في مداخلة هاتفية على قناة " EXTRA " ، أن أهم رسالة للخارج و للتنظيمات الارهابية أن رجال قوات الشرطة وقوات الأمن المصرية أعادت بناء نفسها مرة أُخرى منذ 2014 ، حيث تم تدريبهم على أسلوب كيفية التعامل مع التنظيمات الارهابية العابرة للحدود ، والوصول لأعلى معدلات الخبرة والكفاءة في كيفية تتبع العناصر الإرهابية وأماكن تواجدهم.





وأوضح رئيس تحرير جريدة الأهرام ، أن أغلب الاتصالات والتنظيمات الإرهابية تتم عن طريق حروب الجيل الرابع أو وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت ، وبالفعل تم تدريب الضابط الخريج على ذلك ، والذي ظهر من خلال القبض على العديد من الخلايا الارهابية داخل الدولة المصرية قبل تنفيذ هذه العمليات .





وأكد " عفيفي " ، أنه تم التوصل إلى المعلومات عن العناصر والجهات الإرهابية الخارجية التي تُدعم وتعطي التعليمات لتلك التنظيمات المتواجدة داخل الدولة ، حيث أن رجال العمليات الخاصة ورجال الأمن المركزي قادرون على مكافحة الإرهاب بأشكاله المتنوعة في الوقت الحالي في جميع المواقع الخاصة ومواجهتهم بشكل قوي في سيناء ، بالإضافة إلى السيطرة عليهم في المحافظات الداخلية حيث يتم بالفعل القضاء على البنية التحتية لهذه التنظيمات الإرهابية داخل الدولة المصرية .





وأضاف ، أنه على الرغم من أن هذه الجماعات لديهم الخبرة في التعامل مع الوسائل التكنولوجية واعتماد معظم عملهم الآن على شبكات التواصل الاجتماعي في محاولة بث الشائعات والوصول إلى فِكر الشباب ، لأنهم فقدوا القدرة والسيطرة على تنفيذ عمليات على الأرض ، والذي يرجع إلى سيطرة العمليات الأمنية المصرية المتواجدة ، إلا أن التقنية العالية التي توصل إليها رجال قوات الشرطة بجانب جهاز الأمن الداخلي استطاعوا السيطرة على هذا الأمر بشكل مُحكم والقبض على تلك الشبكات الإرهابية .



